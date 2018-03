Trump quiere usar presupuesto militar para pagar muro fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea costear el muro que quiere construir en la frontera con México con fondos del presupuesto militar.

Trump planteó la idea la semana pasada durante una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, de acuerdo con una persona familiarizada con la conversación que habló bajo condición de anonimato.

El presidente ha tuiteado que la construcción de “un gran muro fronterizo” es una cuestión de “defensa nacional” y ha pedido “usar al E para construir el muro”, o sea, al Ejército.

Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M!

