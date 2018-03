Trump presume financiación para iniciar construcción del muro con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este miércoles haber logrado financiación para iniciar la construcción del muro fronterizo con México gracias al acuerdo presupuestario alcanzado entre demócratas y republicanos.

“He logrado mil 600 millones para empezar el muro en la frontera sur, el resto ya llegará”, afirmó en Twitter el presidente, que había pedido al Congreso 25 mil millones de dólares para ese cometido.

Got $1.6 Billion to start Wall on Southern Border, rest will be forthcoming. Most importantly, got $700 Billion to rebuild our Military, $716 Billion next year…most ever. Had to waste money on Dem giveaways in order to take care of military pay increase and new equipment.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de marzo de 2018