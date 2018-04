Trump predice concesiones comerciales de China pese a creciente tensión

El presidente estadounidense Donald Trump predijo el domingo que China bajará sus barreras comerciales, expresando optimismo pese a una escalada de tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo que ha sacudido a los mercados globales en la última semana.

Los dos países se han amenazado entre sí con aranceles por decenas de miles de millones de dólares en días recientes, y los funcionarios chinos han dicho que este no es momento para mantener negociaciones.

Pero los responsables de la administración de Trump han enfatizado que los aranceles todavía no entraron en vigor y que la disputa podría resolverse por medio de conversaciones.

El domingo, Trump se hizo eco de esta postura en Twitter, diciendo que “China bajará sus barreras comerciales porque es la medida correcta que tiene que tomar. Los impuestos serán recíprocos y se hará un acuerdo sobre propiedad intelectual ¡Un gran futuro para ambos países!”.

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018