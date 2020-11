Trump exige detener conteo de votos; Biden pide que sea exhaustivo

El presidente y candidato republicano, Donald Trump, pidió este jueves en Twitter en letras mayúsculas “¡PAREN EL RECUENTO!”, mientras que su rival, el candidato demócrata Joe Biden, reclamó justo lo contrario, que todas las papeletas de las elecciones del martes se cuenten

Los dos aspirantes se posicionaron en Twitter cuando todas las miradas están en el recuento de votos en Nevada, Pennsylvania, Carolina del Norte, Georgia y Arizona, estado este último donde algunos medios habían proyectado una victoria de Biden, pero Trump está acortando distancias.

“¡PAREN EL RECUENTO!”, clamó en Twitter Trump, quien más tarde también en letras mayúsculas añadió: “¡CUALQUIER VOTO QUE LLEGÓ DESPUÉS DE LAS ELECCIONES NO DEBE SER CONTADO!”.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Poco después, Twitter Inc marcó este jueves como controvertida y posiblemente engañosa la publicación del presidente Donald Trump que dijo que los votos recibidos después del día de las elecciones en Estados Unidos no deberían ser contados.

Preguntado por el significado de esa afirmación, el portavoz de la campaña del republicano, Jason Miller, explicó a la prensa que el mandatario no quiere que se sigan contando las papeletas que llegaron por correo, un recurso que 65 millones de estadounidenses usaron para evitar aglomeraciones en la jornada electoral debido al coronavirus.

Trump se ha posicionado en contra del voto por correo porque los datos muestran que los demócratas usaron esa fórmula en mayor proporción que los republicanos, que prefirieron esperar a la jornada electoral.

Por su parte, Biden escribió en Twitter: “todos los votos deben ser contados”; y acompañó su mensaje de un video con el rótulo “cuenten todos los votos” y en el que se ve a dos electores: una mujer blanca y un hombre afroamericano.

Una fuente de la campaña de Biden dijo a Efe que el líder demócrata probablemente volverá a dirigirse al pueblo estadounidense, como ya hizo este miércoles; pero esa fuente no especificó a qué hora se producirá esa comparecencia.

De momento, incluyendo a Arizona, Biden suma ya 264 delegados en el Colegio Electoral, y está a un paso de lograr los 270 compromisarios que le darían las llaves de la Casa Blanca, frente a los 214 que acumula Trump.

El estado de Nevada, donde el recuento muestra a Biden a la cabeza, dará a conocer nuevos resultados hoy a las 9 am hora local (12 pm EST), mientras que las autoridades del condado de Maricopa, el más poblado de Arizona, no tiene previsto ofrecer nuevos datos hasta las 7 pm hora local (9 pm ET).

Entretanto, en la calle ha ido tomando fuerza un movimiento denominado “Cada voto cuenta”, destinado a presionar para que se tengan en cuenta todos los sufragios enviados por correo.

Frente a ello, simpatizantes de Trump han acudido a centros de votación de algunos estados para pedir que se dejen de contar las papeletas.

