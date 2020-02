Trump arremete contra los premios Oscar por dar triunfo a cinta surcoreana ‘Parásitos’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó un mitin de campaña este jueves en Colorado para criticar a los premios Oscar por entregar el galardón de mejor película a una cinta de Corea del Sur, “Parásitos“, y de paso admitir que no le gusta Brad Pitt.

“¿Cómo de malos fueron los Oscar este año?”, preguntó el mandatario para responder posteriormente: “Y el ganador es una película… ¡de Corea del Sur! ¿De qué demonios va todo eso?”.

Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. Además de eso, les dan la mejor película del año. ¿Era buena? No lo sé. Recuperemos ‘Gone with the Wind’, ¿por favor? ‘Sunset Boulevard’… Tantas películas geniales”, opinó.