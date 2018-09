Trump ordenó asesinar al presidente sirio, según nuevo libro de Bob Woodward

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó asesinar a su par sirio, Bashar al-Assad, pero su secretario de Defensa ignoró la solicitud, según un nuevo libro.

El texto muestra cómo en ocasiones los asesores de mayor rango del mandatario han eludido sus instrucciones para limitar lo que consideran como un comportamiento dañino y peligroso.

