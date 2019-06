Trump ordena a la NASA dejar de hablar del regreso a la Luna

En Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó hoy a la NASA dejar de hablar del regreso a la Luna.

“Por todo el dinero que estamos gastando, la NASA no debería estar hablando de ir a la Luna. Eso ya lo hicimos hace 50 años. ¡Deberían enfocarse en las cosas más grandes que estamos haciendo, incluyendo Marte (de lo que la Luna es una parte), Defensa y Ciencia!”, escribió en su cuenta de Twitter.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon – We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!

