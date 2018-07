Trump no considera ‘justa’ la financiación de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el sistema de financiación de la OTAN, en el que el país estadounidense es el mayor contribuyente, “no es justo ni aceptable”, a dos días de la celebración de la cumbre de líderes en Bruselas el 11 de julio.

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits…….

