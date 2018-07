Trump, ‘muy preocupado’ por posible injerencia rusa en legislativas

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes estar “muy preocupado” de una posible injerencia rusa en las elecciones legislativas de medio mandato que se celebrarán en Estados Unidos el próximo mes de noviembre.

El mandatario, además, señaló que desde Moscú se intentará interferir a favor de los candidatos demócratas.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018