Trump se muda a Florida por ‘maltrato’ sufrido en Nueva York

El presidente Donald Trump anunció este jueves que se muda permanentemente a Florida por el “maltrato” sufrido por parte de los “líderes políticos” en Nueva York.

“A pesar de que pago millones de dólares a la ciudad y el estado cada año, he sido tratado muy mal por los políticos tanto del estado como de la ciudad”, ha lamentado Donald Trump en su cuenta de Twitter.

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019