Trump dice que México aumentará sus compras de productos agrícolas a EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que México comprará “grandes cantidades de productos agrícolas” a Estados Unidos, aparentemente como parte del acuerdo bilateral alcanzado este viernes para evitar la imposición de aranceles estadounidenses a todos los productos mexicanos.

“¡MÉXICO HA ACCEDIDO A EMPEZAR INMEDIATAMENTE A COMPRAR GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE NUESTROS GRANDES AGRICULTORES PATRIÓTICOS!”, escribió Trump en mayúsculas a primera hora en su cuenta oficial de Twitter.

MEXICO HAS AGREED TO IMMEDIATELY BEGIN BUYING LARGE QUANTITIES OF AGRICULTURAL PRODUCT FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS!

Ese punto no estaba incluido en el comunicado conjunto que Estados Unidos y México emitieron este viernes para anunciar su acuerdo sobre inmigración, y Trump no dio detalles sobre si ese compromiso forma parte del pacto logrado para evitar los aranceles.

No obstante, el mandatario ya afirmó, en otro tuit el viernes, que si se alcanzaba un acuerdo con México el país vecino “comenzaría a comprar productos de granjas y agrícolas a niveles muy altos, empezando de inmediato”.

México ya es el segundo país que más productos agrícolas compra a Estados Unidos, después de Canadá, según la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

En 2018, las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a México ascendieron a 20,000 millones de dólares, y entre los productos más vendidos estaban el maíz, la soja y las carnes de cerdo y res, de acuerdo con el USTR.

Pero Trump ha insistido en potenciar las exportaciones de productos agrícolas a aquellos países con los que Estados Unidos mantiene un déficit comercial, como México o China, y ha utilizado su amenaza de aranceles para lograr acuerdos en ese sentido.

El Gobierno mexicano no ha confirmado, sin embargo, que se haya comprometido a importar más productos agrícolas, y el acuerdo descrito este viernes por ambas partes solo tocaba el tema migratorio.

Ese pacto contempla que Estados Unidos devuelva a México a todos los solicitantes de asilo, un colectivo que conforma el grueso de la actual oleada migratoria, mientras esperan que se resuelvan sus peticiones en los tribunales migratorios estadounidenses.

“¡México se esforzará mucho, y si lo hacen, este será un acuerdo muy exitoso tanto para Estados Unidos como para México!”, escribió Trump en Twitter.

Mexico will try very hard, and if they do that, this will be a very successful agreement for both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019