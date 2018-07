Trump asegura estar listo para ‘hacer un verdadero acuerdo’ con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy estar dispuesto a forjar un nuevo acuerdo nuclear con Irán, dos días después de que las tensiones entre ambos países llegaran a niveles peligrosos.

El domingo el presidente iraní Hassan Rohani amenazó con bloquear rutas petroleras en el golfo Pérsico como reacción a las sanciones y el embargo petrolero por parte de Estados Unidos.

Como respuesta, Trump lanzó una amenaza dirigida a Rohani, en mayúsculas en Twitter: “NUNCA, NUNCA MÁS VUELVA A AMENAZAR A ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁ UNAS CONSECUENCIAS QUE POCOS HAN SUFRIDO ANTES A LO LARGO DE LA HISTORIA”.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de julio de 2018