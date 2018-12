Trump designa jefe interino de gabinete de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que el director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, ocupará temporalmente el puesto de jefe de Gabinete de la Casa Blanca en sustitución del general retirado John Kelly.

“Estoy encantado de anunciar que Mick Mulvaney, director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, será nombrado jefe de Gabinete interino reemplazando a John Kelly, que ha servido a nuestro país con distinción”, declaró en Trump en la red social Twitter.

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de diciembre de 2018

“Mick ha hecho un trabajo sobresaliente en la Administración. ¡Estoy deseando trabajar con él en su nuevo puesto mientras seguimos haciendo a EE.UU. GRANDE DE NUEVO! John se quedará hasta fin de año. ¡Es un GRAN PATRIOTA y quiero agradecerle personalmente por su servicio!”, añadió.

….I look forward to working with him in this new capacity as we continue to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! John will be staying until the end of the year. He is a GREAT PATRIOT and I want to personally thank him for his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de diciembre de 2018

En declaraciones a los periodistas, un responsable de alto rango de la Administración precisó que “no hay ningún límite de tiempo” en el mandato de Mulvaney como jefe de Gabinete.

“Él es el jefe de Gabinete interino, lo que significa que es el jefe de Gabinete. Fue elegido porque al presidente le gusta, ellos se llevan” bien, subrayó la fuente.

Preguntado sobre el motivo por el que fue designado de forma temporal, la fuente remarcó que “eso es lo que presidente quiere”.

El funcionario mencionó la experiencia pasada de Mulvaney como legislador: “Conoce el Congreso”, subrayó el responsable, quien reveló que el futuro jefe de Gabinete estuvo hoy en la Casa Blanca, donde se reunió con Trump.

“Mick estuvo aquí trabajando en cosas de presupuesto. Se reunieron (Mulvaney y Trump) cara a cara esta mañana”, indicó el responsable.

Mulvaney sustituirá a partir del 1 de enero de 2019 a Kelly, quien había ocupado el cargo desde julio de 2017.

Trump reveló el sábado que Kelly abandonará el puesto a finales de año después de meses de tensiones entre el mandatario y el general retirado, que trató de imponer disciplina en el Ala Oeste de la Casa Blanca, pero que no pudo contener las polémicas declaraciones y tuits del presidente.

El funcionario de la Administración aseguró hoy que Kelly está contento por el nombramiento de Mulvaney y reiteró que el general retirado permanecerá en el puesto hasta finales de año.

Antes de Kelly, el cargo estuvo ocupado por Reince Priebus, expresidente del Partido Republicano y que también tuvo desacuerdos con el mandatario.

Poco después del anuncio de Trump, el propio Mulvaney respondió en Twitter que “es un tremendo honor”: “Deseo trabajar con el Presidente y todo el equipo ¡Va a ser un gran 2019!”.

This is a tremendous honor. I look forward to working with the President and the entire team. It’s going to be a great 2019! https://t.co/X4gauBOg1d — Mick Mulvaney (@MickMulvaneyOMB) 14 de diciembre de 2018

Después de que se supiera hace una semana la marcha de Kelly, las quinielas se habían multiplicado en los últimos días sobre quién sería su sustituto y entre las distintas opciones sobre las que se había especulado en los medios había aparecido el nombre de Mulvaney.

En febrero de 2017, Mulvaney se convirtió en el director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, cargo desde el que ha diseñado las partidas presupuestarias que el presidente presenta al Congreso.

Anteriormente, entre 2011 y 2016, Mulvaney ocupó un escaño en la Cámara de Representantes en representación de un distrito de Carolina del Sur y se convirtió en uno de los fundadores del Freedom Caucus (Caucus de la Libertad), un grupo de congresistas ultraconservadores.

Mulvaney alcanzó especial notoriedad en noviembre del año pasado, cuando Trump le nombró para dirigir la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés) mientras la jefa saliente, Leandra English, afirmaba seguir al mando.

El caso acabó en los tribunales y un juez falló a favor de Mulvaney, que pudo seguir a cargo de la CFBP, agencia creada a partir de la reforma financiera del expresidente Barack Obama (2009-2017).

El funcionario de la Administración señaló que Mulvaney será reemplazado por Russell Voight, el ahora responsable de la CFPB, al frente de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca.

Con información de Efe.

FJMM