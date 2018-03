Casa Blanca niega que críticas de Trump a Amazon sean por rencor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves al gigante minorista Amazon.com Inc de no pagar suficientes impuestos, de aprovecharse del sistema de correos del país y de provocar la quiebra de minoristas más pequeños, sin ofrecer evidencias para respaldar sus críticas ni sugerir acciones específicas que pueda adoptar.

Trump ha atacado a Amazon y a su presidente ejecutivo, Jeff Bezos, varias veces y su más reciente comentario en Twitter fue publicado un día después de que el sitio de noticias Axios dijo que el mandatario está obsesionado con la minorista online más grande del mundo y que quiere contener su creciente poder, posiblemente con leyes federales antimonopolio o de competencia.

“Expresé mis preocupaciones sobre Amazon mucho antes de la Elección. A diferencia de otros, ¡pagan pocos o ningún impuesto a gobiernos estatales y locales, usan nuestro Sistema Postal como su Chico de los Mandados (causando tremendas pérdidas a EEUU) y están dejando sin trabajo a miles de minoristas!”, escribió Trump en Twitter.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!

