Trump insiste en que investigación de trama rusa es una ‘caza de brujas’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que la investigación de la llamada “trama rusa“, que estudia la supuesta coordinación entre su campaña para las elecciones de 2016 y el Kremlin, es una “caza de brujas“.

El mandatario cargó contra las pesquisas aprovechando la publicación esta semana del informe del Departamento de Justicia en relación a unos mensajes entre el ahora exagente del FBI Peter Strzok y su compañera de trabajo y amante Lisa Page.

Wow, 19,000 Texts between Lisa Page and her lover, Peter S of the FBI, in charge of the Russia Hoax, were just reported as being wiped clean and gone. Such a big story that will never be covered by the Fake News. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de diciembre de 2018