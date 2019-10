Trump incluye a Colorado en estados con muro fronterizo

El presidente Donald Trump se jactó el miércoles de construir una parte del muro fronterizo en Colorado, lo que ha llamado la atención en el estado, dado que no tiene frontera con México.

Trump hablaba ante el público durante una conferencia en Pensilvania cuando incluyó a Colorado entre la lista de estados en donde se construye el muro fronterizo, junto con Nuevo México y Texas.

El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, y otras personas señalaron en redes sociales que el estado no es limítrofe con México.

Well this is awkward …Colorado doesn’t border Mexico. Good thing Colorado now offers free full day kindergarten so our kids can learn basic geography pic.twitter.com/bEXLDJYUku

— Jared Polis (@GovofCO) October 23, 2019