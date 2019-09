Trump reitera denuncia de cacería de brujas por promoción de juicio político

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reiteró de nuevo su denuncia de que hay una cacería de brujas en su contra, por la promoción de un juicio político.

No ha habido un presidente en la historia de nuestro país que haya sido tratado tan mal como yo. Los demócratas estás paralizados con odio y miedo. No logran hacer nada. No se debería permitir que esto pase a otro presidente. Cacería de brujas!”, escribió en su cuenta de Twitter.