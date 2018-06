Trump acusa a Harley de usar aranceles de UE como ‘excusa’ para salir de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al prestigioso fabricante de motocicletas Harley-Davidson de utilizar como “excusa” la imposición de aranceles por parte de la Unión Europea (UE) para sacar parte de su producción de suelo estadounidense.

“Sorprendido de que Harley-Davidson, de todas las compañías, fuera la primera en agitar la bandera blanca”, dijo Trump desde su cuenta de Twitter tras conocerse la decisión de la empresa.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse – be patient! #MAGA

