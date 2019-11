Trump hace nueva amenaza de privar a California de ayuda federal para incendios

Donald Trump amenazó una vez más el domingo con privar a California de una ayuda federal destinada a la lucha contra incendios, tras las críticas formuladas por el gobernador demócrata del estado contra la política ambiental del presidente.

Te recomendamos: Video: Así se ven los incendios en Baja California y California desde el espacio

Durante las últimas semanas, varios incendios han arrasado con cerca de 40.000 hectáreas en ese gigantesco estado del oeste de Estados Unidos, donde los bomberos luchaban el domingo contra el fuego llamado “María“, a unos 100 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

El mandatario retomó los ataques que ya lanzó el año pasado, cuando otros incendios violentos devastaron la parte norte del estado provocando la muerte de 86 personas, y acusó al gobernador Gavin Newsom de “hacer un trabajo horrible en términos de manejo forestal”.

Los bomberos siguen el domingo movilizados contra el fuego de Maria, controlado en un 50% y el "fuego de Kincade" más cercano a San Francisco. (EFE)

..Every year, as the fire’s rage & California burns, it is the same thing-and then he comes to the Federal Government for $$$ help. No more. Get your act together Governor. You don’t see close to the level of burn in other states…But our teams are working well together in…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2019