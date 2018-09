Trump alardea sobre economía de EU, responde a Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo alarde del crecimiento económico de Estados Unidos de forma errada en un primer mensaje enviado a través de su perfil en la red social Twitter, por lo que fue corregido por uno de sus asesores. Después, respondió a los comentarios que el expresidente Barack Obama realizó el viernes en una serie de mensajes subsecuentes.

En un primer mensaje, el presidente Trump escribió a las 6:03 horas que la tasa del Producto interno bruto (PIB) es más alta que la tasa de desempleo (3.9%) por primera vez en más de 100 años.

The GDP Rate (4.2%) is higher than the Unemployment Rate (3.9%) for the first time in over 100 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

Sin embargo, uno de los consejeros económicos de la Casa Blanca, Kevin Hasset, admitió que lo que Trump escribió en su primer tweet de la mañana era incorrecto, aunque lo que sí es correcto es que se trata del PIB más alto en 10 años.

Desde el dato inicial hasta lo que el presidente dijo, no sé cómo es la cadena de mando. Lo que sí es verdad es que es el más alto en 10 años. En algún punto, alguien quizá lo convenció de agregar un cero a eso y no debieron haberlo hecho”, dijo Hasset.

En un segundo mensaje, Trump destaca el crecimiento del Producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos al 4.2 por ciento reportado en agosto, haciendo énfasis en que quizá sea “la mejor en la historia de Estados Unidos”.

Además, desacredita la reciente oleada de publicaciones editoriales y de artículos en su contra como disparates de los Demócratas, a quienes considera como “gente muy deshonesta”.

La economía es taaaan buena, quizá la mejor en la historia de nuestro país (recuerda, es la economía tonto!), que los Demócratas están agitándose y mintiendo como LOCOS! Libros, artículos y “golpes” en televisión fraudulentos como ningún otro político haya tenido que soportar – y están perdiendo en grande. ¡Gente muy deshonesta!”,

The Economy is soooo good, perhaps the best in our country’s history (remember, it’s the economy stupid!), that the Democrats are flailing & lying like CRAZY! Phony books, articles and T.V. “hits” like no other pol has had to endure-and they are losing big. Very dishonest people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

En otro de sus mensajes, Trump se refirió al ex-presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, alardeando que tiene una “varita mágica” para lograr un crecimiento del PIB de 4.2 por ciento, como el antiguo presidente alguna vez remarcó al referirse de manera irónica a las promesas de campaña del republicano.

‘El presidente Trump necesitará una varita mágica para alcanzar el 4% del PIB’, dijo el Presidente Obama. Creo que tengo una varita mágica entonces, van 4.2% y lo haremos MUCHO mejor que ahora! A penas hemos comenzado.”, se mofó el mandatario.

“President Trump would need a magic wand to get to 4% GDP,” stated President Obama. I guess I have a magic wand, 4.2%, and we will do MUCH better than this! We have just begun. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

El viernes pasado, el ex-presidente Obama llamó al voto y a la cordura política en una conferencia electoral en la Universidad de Illinois, reclamando al partido republicano por abrirle la puerta al discurso del odio y no enfrentar las decisiones de Trump que debilitaron las alianzas tradicionales de Estados Unidos.

Esto no empezó con Donald Trump. Él es un síntoma, no la causa. La amenaza a nuestra democracia no solamente viene de Donald Trump o de los actuales republicanos en el Congreso. La mayor amenaza contra nuestra democracia es la indiferenica

Obama atacó duramente al Partido Republicano por no ejercer como un verdadero elemento de control sobre el poder del Presidente, por lo que subrayó, en repetidas ocasiones, que las elecciones legislativas de noviembre son “las más importantes” que ha presenciado. Tampoco dejó pasar la oportunidad de abordar la polémica relación de Trump con el Gobierno ruso y las cuestionables maneras del actual mandatario con aquéllos que no comulgan con su proceder político.

Con información de Reuters y Noticieros Televisa