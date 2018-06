Trump habló de enviar 25 millones de mexicanos a Japón, en cumbre de G7

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que enviaría 25 millones de mexicanos a su país, en uno de varios incómodos intercambios del mandatario estadounidense que irritaron a sus contrapartes en la pasada cumbre del G7, indicó el Wall Street Journal este viernes.

La cumbre de las siete democracias más desarrolladas del globo acabó en desastre, luego de que el presidente estadounidense rechazó abruptamente la declaración de consenso y atacó al anfitrión, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Tras bambalinas, las contrapartes de Trump asistieron estupefactas a sus ataques verbales sobre temas como comercio, terrorismo y migración, indicó el Wall Street Journal, citando a funcionarios europeos presentes.

En un momento, describió la migración como un gran problema para Europa y luego le dijo a Abe:

La fuente añadió que cuando la discusión versó sobre Irán y el terrorismo, Trump apuntó hacia el presidente francés, Emmanuel Macron:

In a discussion on terrorism, Trump jabbed at Macron, ‘You must know about this, Emmanuel, because all the terrorists are in Paris,’ a senior official said https://t.co/JYGIzSM2oe

— The Wall Street Journal (@WSJ) 15 de junio de 2018