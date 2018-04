Trump exige al Congreso de EU tomar acciones para evitar caravanas de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió con sus amenazas en Twitter y volvió a culpar a México de no detener la migración en sus fronteras. Señaló que más vale que detengan a la caravana de personas, procedente de Honduras, que se dirige a la frontera estadounidense, a la cual calificó como una frontera de ‘leyes débiles’. Aseguró que el dinero del TLCAN está en juego, así como la ayuda que otorga a Honduras y a los países que permiten que esto pase. Además, exigió al Congreso de Estados Unidos leyes más duras.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

El lunes, escribió que México está haciendo una fortuna con el TLCAN. “Ellos tienen leyes fronterizas muy estrictas, las nuestras son patéticas. Con todo el dinero que les llega a ellos de Estados Unidos, esperemos que detengan a todas esas personas que vienen de su país al nuestro, al menos hasta que el Congreso cambie nuestras leyes de inmigración”.

Mexico is making a fortune on NAFTA…They have very strong border laws – ours are pathetic. With all of the money they make from the U.S., hopefully they will stop people from coming through their country and into ours, at least until Congress changes our immigration laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018

Antes, había escrito que México y Canadá tienen leyes de inmigración difíciles, mientras que las de su país son una broma de Obama.

As ridiculous as it sounds, the laws of our country do not easily allow us to send those crossing our Southern Border back where they came from. A whole big wasted procedure must take place. Mexico & Canada have tough immigration laws, whereas ours are an Obama joke. ACT CONGRESS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

También dijo que Honduras, México y muchos otros países con los que Estados Unidos ha sido muy generoso, envían mucha gente a nuestro país por nuestras políticas migratorias débiles, caravanas se dirigen hacia aquí, debemos aprobar leyes más fuertes y construir el muro, los demócratas permiten fronteras abiertas, drogas y el crimen.

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

El enojo de Trump es por la caravana “Viacrucis del migrante”, integrada por unos mil 500 inmigrantes centroamericanos, que salió el 26 de marzo de Tapachula, Chiapas, hacia la frontera con Estados Unidos. También reiteró que el DACA está muerto.

DACA is dead because the Democrats didn’t care or act, and now everyone wants to get onto the DACA bandwagon… No longer works. Must build Wall and secure our borders with proper Border legislation. Democrats want No Borders, hence drugs and crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018

Sobre los dreamers, dijo: “Los demócratas los abandonaron. Ellos los abandonaron. Ellos tuvieron esta gran oportunidad. Los demócratas fueron los que los abandonaron. Es una vergüenza y ahora la gente se aprovecha del DACA y eso es una vergüenza. Eso nunca debió haber pasado”.

Con información de Despierta con Loret

MLV