Trump envió cartas a aliados de OTAN para quejarse de sus contribuciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió en junio pasado cartas a algunos de sus aliados de la OTAN en las que se quejaba de que no contribuyen lo suficiente a la Alianza Atlántica, informó The New York Times.

Breaking News: President Trump sent sharply critical letters to NATO allies, demanding they spend more on defense and warning the U.S. is losing patience https://t.co/OtwCHqpOAr

— The New York Times (@nytimes) 2 de julio de 2018