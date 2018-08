Trump duplica aranceles al acero y aluminio de Turquía

Trump aumentó aranceles de metales de Turquía, principalmente del acero y el aluminio, en 20 y 50 por ciento respectivamente, después de que la lira turca se depreciara en 10 por ciento en las últimas horas y superara la barreara de las 6 unidades por dólar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta oficial de Twitter un agresivo mensaje que atribuía los aranceles a la depreciación de la moneda de Turquía.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018