Trump dice que su buena relación con el presidente de China cambió por COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes en que solía tener una muy buena relación con su par chino, Xi Jinping, pero que eso cambió por la pandemia del coronavirus y que no ha hablado con él en mucho tiempo.

“Solía ​​tener una muy buena relación con él”, sostuvo Trump en una entrevista con Fox Sports Radio, citando su acuerdo comercial de Fase 1 el año pasado. “Tuve una gran relación con el presidente Xi. Me agrada, pero ahora no siento lo mismo”.

El mandatario señaló que sus sensaciones cambiaron en medio de la pandemia de COVID-19. “Ciertamente me siento diferente. Tuve una relación muy, muy buena, y no he hablado con él en mucho tiempo”, explicó.

Trump, que buscará la reelección en las elecciones del 3 de noviembre, hizo de sus ataques a China una parte clave de la campaña presidencial de 2016 y promocionó sus lazos amistosos con Xi durante gran parte de su mandato mientras buscaba cumplir con sus promesas de acuerdos comerciales positivos para el país.

Pero el martes dijo que las consecuencias del brote fueron peores que el conflicto comercial. “Esto es 1,000 veces el trato comercial, lo que pasó con todas las muertes y (…) la obligación del mundo de imponer restricciones. Es una vergüenza.

Los primeros informes del virus surgieron de China a fines de 2019. La enfermedad ha infectado a más de 20 millones de personas y dejado al menos 735,000 muertos en todo el mundo, incluidos al menos 5.1 millones de casos y al menos 163 mil decesos en Estados Unidos.

