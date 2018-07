Trump dice que sus enemigos querían un ‘combate de box’ con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que “muchas cosas positivas saldrán” de la cumbre que mantuvo el pasado lunes con su colega ruso, Vladimir Putin, en Helsinki, sólo horas después de desdecirse sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2018