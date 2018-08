Trump dice fiscal general no entiende lo que ocurre en Departamento de Justicia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nuevo contra su fiscal general, Jeff Sessions, al acusarle de no entender lo que pasa en el Departamento de Justicia, y advirtió de que podría tomar medidas para forzar a esa agencia a indagar en la “corrupción” de la demócrata Hillary Clinton.

En una retahíla de tuits a primera hora, Trump echó leña al fuego de su pugna con el secretario de Justicia estadounidense, una vieja disputa que él reactivó esta semana después de que el exabogado del presidente, Michael Cohen, acusara al mandatario de haber violado las leyes de financiación de campañas electorales en 2016.

“Jeff Sessions dice que no permitiría que la política influyera en él, solo porque no entiende lo que está pasando bajo su posiciónde mando (en el Departamento de Justicia)”, escribió Trump.

“El altamente problemático (fiscal que investiga la trama rusa) Bob Mueller y su banda de 17 Demócratas Enfadados están pasándolo en grande mientras nadie toca la corrupción real. ¡No hubo conspiración (con Rusia)!”, añadió.

Trump se refería al comunicado que emitió este jueves Sessions, quien se defendió de los ataques del mandatario, aseguró tener el control de su agencia y prometió que mientras él sea fiscal general, “las acciones del Departamento de Justicia no serán influenciadas incorrectamente por consideraciones políticas”.

El presidente lleva más de un año ventilando su frustración por la decisión de Sessions de apartarse de todo lo relacionado con la investigación sobre la trama rusa debido a sus propios contactos con Moscú, una medida que reduce la influencia del secretario de Justicia sobre la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller.

Trump también tuiteó hoy una cita del senador republicano Lindsay Graham, quien este jueves vaticinó la próxima caída de Sessions y dijo que “todo presidente merece un fiscal general en el que confíen”.

Si Trump sustituyera a Sessions con un nuevo fiscal general, éste podría tomar las riendas de la investigación de Mueller y mermarla o incluso despedir al fiscal especial, aunque el presidente lleva más de un año resistiéndose a tomar esa polémica medida.

El mandatario ha urgido a la Justicia a tomar medidas ante sus adversarios políticos, y hoy tuiteó sobre un reportaje de la cadena conservadora Fox News que aseguraba que el FBI “ignoró decenas de miles de correos electrónicos” de la ex candidata demócrata en las elecciones de 2016, Hillary Clinton.

“Estoy seguro de que pronto llegaremos al fondo de toda esta corrupción. ¡Puede que en algún momento yo tenga que tomar medidas!”, alertó.

Por otro lado, Trump insistió en que él no estaba al tanto de la reunión que su hijo mayor, Donald Trump Jr., mantuvo en junio de 2016 con una abogada rusa en Nueva York, y que se ha convertido en una de las piezas centrales de la investigación de Mueller.

“El abogado de Michael Cohen ha aclarado las cosas, diciendo que su cliente no sabe si el presidente Trump sabía algo sobre de la reunión en la Torre Trump (¡que no resultó en nada!). La respuesta es que yo NO sabía nada sobre el encuentro”, subrayó Trump.

Con información de EFE.

RAMG