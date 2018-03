Trump destaca posibilidad de que Kim haga lo correcto para la humanidad

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró hoy optimista respecto a los esfuerzos para solucionar el conflicto nuclear con Corea del Norte, después de la visita a Pekín del líder norcoreano, Kim Jong-un.

“Durante años (…) todo el mundo dijo que no había ni una pequeña posibilidad para la paz y la desnuclearización de la península coreana. Ahora hay una buena oportunidad de que Kim Jong-un haga lo correcto para su pueblo y para la humanidad”, publicó en Twitter Donald Trump.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!

