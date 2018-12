Trump destaca ‘liderazgo inquebrantable’ de George H.W. Bush

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la muerte del expresidente George H.W. Bush (1989-1993) y destacó que guió “a la nación y al mundo” al “victorioso fin” de la Guerra Fría.

“Con buen criterio, sentido común y un liderazgo imperturbable, el presidente Bush guió a nuestra nación y al mundo a un pacífico y victorioso fin de la Guerra Fría”, expresó Trump en un comunicado conjunto con su esposa, la primera dama Melania Trump.

“Como presidente -agregó-, sentó las bases para décadas de prosperidad que le han seguido”.

Trump dijo que a Bush también se le recordará “por su devoción a su familia, especialmente al amor de su vida, Barbara”.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2018