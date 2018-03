Trump destaca en Twitter el comienzo de la construcción del muro fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó a través Twitter el comienzo de la construcción del muro fronterizo.

El mandatario estadounidense cumpliría de esta forma su promesa de campaña. En sus discursos había dicho que su país necesita una barrera por cuestiones de seguridad, porque México es “el país más peligroso del mundo”.

Leer más: Mike Pence promete que muro con México se va a construir completo

Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018