Trump define a Giuliani como ‘abogado maravilloso’ tras polémica por Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que su abogado personal, Rudy Giuliani, es “maravilloso”, en medio de la polémica generada a raíz de los supuestos contactos del letrado con Ucrania para investigar al exvicepresidente y aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y de la detención de dos socios suyos.

“Así que ahora están detrás del legendario ‘cazador de crímenes’ y el mejor alcalde de la historia de Nueva York, Rudy Giuliani. A veces puede parecer un poco rudo, pero también es un gran tipo y un abogado maravilloso. Hay una caza de brujas muy parcial ocurriendo en Estados Unidos. Estado profundo ¡Vergonzoso!”, señaló Trump en su cuenta de Twitter.

So now they are after the legendary “crime buster” and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019