Trump defiende a Biden ante insulto de Kim Jong Un

En un hecho sumamente inusual, el presidente Donald Trump defendió al ex vicepresidente Joe Biden ante los insultos proferidos por el gobernante norcoreano Kim Jong Un.

Te recomendamos: Declaran culpable a Stone, exasesor de Trump, en caso ligado a la trama rusa

El líder norcoreano Kim Jong había calificado a Biden de “perro rabioso” a quien “se debe de matar a golpes con un palo”.

Trump respondió en un tuit, Biden “quizás le guste dormitar y sea muy lento”, pero “no es un perro rabioso” y “en realidad es algo mejor que eso”.

Aun así, Trump agregó que él es el único que puede poner a Kim “en su lugar”, y exhortó al líder norcoreano a “actuar a la brevedad para llegar a un acuerdo”. También dio a entender que podrían reunirse de nuevo.

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019