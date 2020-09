Trump defiende como “apropiada” decisión de minimizar gravedad del Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió este jueves como “buenas y apropiadas” las declaraciones en las que admitió que a principios de este año restó importancia deliberadamente a la COVID-19 para no causar “pánico”, un tema que ha agitado la polémica sobre su gestión de la pandemia.

En un tuit, Trump argumentó que si su propia admisión de que engañó deliberadamente a los estadounidenses sobre la gravedad del nuevo coronavirus fuera “tan mala”, el periodista Bob Woodward habría publicado antes la entrevista en la que el mandatario se lo reconoció, que tuvo lugar el 19 de marzo.

“Bob Woodward tuvo mis declaraciones durante muchos meses. Si él pensara que eran tan malas o peligrosas, ¿por qué no informó de ellas inmediatamente, en un intento de salvar vidas? ¿No tenía una obligación de hacerlo? No, porque sabía que eran respuestas buenas y apropiadas. ¡Calma, no pánico!”, escribió Trump en Twitter.