Trump está ‘decepcionado’ con China por fracaso para contener coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está muy decepcionado con China por su fracaso en contener el nuevo coronavirus, y sostuvo que la pandemia está enturbiando el acuerdo comercial entre las potencias.

Te recomendamos: Llega a México décimo cargamento con insumos médicos de China

El brote de coronavirus se originó en Wuhan, China, en diciembre y se estaba propagando en silencio mientras Washington y Pekín firmaban un acuerdo comercial de Fase 1 aclamado por el presidente republicano como un gran logro.

“Estoy muy decepcionado con China”, dijo Trump en una entrevista transmitida el jueves por la cadena Fox Business. “Nunca debieron dejar que esto sucediera. Firmé un gran acuerdo comercial, pero ahora no me parece lo mismo. La tinta apenas estaba seca y se desató la plaga. Y no siento lo mismo”.