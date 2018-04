Trump consulta medios que brindan información manipulada, según análisis

Desde el principio de su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que son pocos los medios a los que les cree. El mandatario deposita su confianza principalmente en Breitbart News y Fox News.

El 3 de abril, esta televisora dio así el primer reporte sobre el llamado Viacrucis Migrante.

Horas después, el presidente Trump tuiteó esta advertencia: “La gran caravana de personas de Honduras, ahora atravesando México y dirigiéndose a nuestra frontera de ‘leyes débiles’, mejor que la detengan antes de que llegue aquí”.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018