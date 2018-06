Trump considera sucio al restaurante que se negó a servir a Sarah Huckabee

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó al restaurante que se negó a servir la cena a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, y a su familia el pasado viernes.

El incidente se produjo en el restaurante The Red Hen (La Gallina roja, en español), fundado en 2008 y que se encuentra en Lexington, Viriginia, a unas tres horas en coche de Washington.

“El restaurante The Red Hen debe centrarse más en la limpieza de sus toldos sucios, puertas y ventanas (necesita urgentemente un trabajo de pintura) en lugar de negarse a servir a una buena persona como Sarah Huckabee Sanders”, señaló Trump en su cuenta de Twitter.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018