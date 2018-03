Trump confunde remplazo de valla con construcción del muro fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió haber comenzado la construcción del muro fronterizo con México, sin embargo, las obras a las que hizo referencia corresponden a un proyecto para remplazar una valla en California.

Durante un discurso en la localidad de Richfield, en Cleveland, Ohio, el mandatario aseguró que su Gobierno inició las obras sobre el muro gracias a los mil 600 millones de dólares presupuestados para ello en el Congreso.

El miércoles en Twitter, Donald Trump escribió: ¡Gran información esta tarde, comenzó la construcción del muro en la frontera sur!

Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2018