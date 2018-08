Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es cercado por los dichos de su exabogado Michael Cohen, quien dijo estar dispuesto a dar información sobre el tema ruso.

Lanny Davis, abogado de Michael Cohen, aseguró que su cliente está dispuesto a revelar lo que sabe sobre el entramado ruso.

Michael Cohen conoce información que sería de interés para el fiscal especial, en mi opinión, respecto tanto al conocimiento de una conspiración para corromper la democracia por parte de los rusos como al incumplimiento de reportar ese conocimiento al FBI”, dijo Lanny Davis.

Trump es cercado por los dichos de Michael Cohen (Getty Images)

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump no está agobiado por lo que su exabogado pudiera revelar si coopera con el fiscal especial que lidera la investigación sobre los nexos entre el equipo de campaña de Trump y los rusos.

Yo no creo que el presidente esté nada preocupado, él sabe que no hizo nada y que no hubo colusión, y nosotros nos vamos a abocar a las cosas que les importan a los estadounidenses y en las que podemos tener impacto, comentó Sarah Huckabee Sanders, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

Al ser cuestionado sobre una supuesta violación de leyes electorales, Donald Trump aseguró que no estaba enterado de los pagos que se les hicieron a dos mujeres para que no revelaran durante la campaña sus relaciones extramaritales. Aseguró que Michael Cohen inventó la historia.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló que no estaba enterado de los pagos y subrayó que esas erogaciones no se hicieron de las finanzas de la campaña electoral.

De hecho, mi primera pregunta, cuando me enteré, fue si habían salido de la campaña porque eso podía ser medio escabroso, y no salieron de la campaña y eso es importante, pero no fueron, no es, ni es infracción de campaña, indicó Donald Trump.

Trump es cercado por los dichos de Michael Cohen (Getty Images)

Como era de esperarse, el mandatario abordó el tema en Twitter y dijo que Cohen no es una buena opción para aquellos que buscan un buen abogado.

La defensa de Cohen aseguró que el presidente cometió un crimen y dijo que si Trump no fuera presidente claramente sería acusado y encarcelado por ese delito.

Lanny Davis, abogado de Michael Cohen, dijo que Donald Trump le ordenó delinquir, lo que hace al presidente tan culpable de ese delito grave como mi cliente, el señor Cohen.

En el 2000, el Departamento de Justicia estableció que el presidente es “inmune” a una acusación de delito en su contra y por lo tanto a un proceso penal.

Sobre el caso Manafort la vocera de la Casa Blanca dijo que no está al tanto sobre ninguna conversación referente a un posible perdón presidencial y aseguró que Trump no tiene nada que ver con ese caso.

Con información de Valentín Cataldo

BLR