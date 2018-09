Trump celebra nuevo TLCAN, ‘un fraude’ según New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el feriado del Día del Trabajo para destacar sus logros económicos, incluyendo una renegociación del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), que entrará a una fase crítica a partir de este miércoles.

Happy Labor Day! Our country is doing better than ever before with unemployment setting record lows. The U.S. has tremendous upside potential as we go about fixing some of the worst Trade Deals ever made by any country in the world. Big progress being made!

Donald Trump también estableció que la tasa de desempleo de Estados Unidos se encontraba en “niveles bajos récord”, retomando un tema que ha usado como bandera de los logros de su administración en el frente laboral.

Trump también acudió a recientemente a las redes sociales para acabar de dejar en claro su disgusto con el gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, declarando que no había necesidad de tener a Canadá en el acuerdo alcanzado en principio con México.

En medio de esta retórica, el representante comercial, Robert Lighthizer, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, retomarán este miércoles las negociaciones, después de que Lighthizer pusiera en marcha la ratificación de un acuerdo bilateral con México.

En otro mensaje, Trump critió a Richard Trumka, la cabeza de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), quien dijo que las políticas comerciales de Trump habían afectado a los trabajadores “más de lo que ha hecho para ayudarlos”.

Richard Trumka, the head of the AFL-CIO, represented his union poorly on television this weekend. Some of the things he said were so against the working men and women of our country, and the success of the U.S. itself, that it is easy to see why unions are doing so poorly. A Dem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018