Trump carga contra inmigrantes, un día después de firmar orden ejecutiva

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió este jueves a cargar contra los inmigrantes indocumentados e insistió en reforzar la frontera con un muro y con más agentes fronterizos, después de ordenar este miércoles poner fin a la separación de los niños inmigrantes de sus padres en el linde sur.

We shouldn’t be hiring judges by the thousands, as our ridiculous immigration laws demand, we should be changing our laws, building the Wall, hire Border Agents and Ice and not let people come into our country based on the legal phrase they are told to say as their password.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018