Trump carga contra congresista demócrata que incitó a acosar a su Gabinete

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este lunes contra la congresista demócrata Maxine Waters, a la que advirtió que debía tener cuidado con lo que desea, después de que la legisladora incitara a sus seguidores a acosar a los miembros del Gabinete en lugares públicos.

El mandatario concluyó el mensaje con un inquietante: “Ten cuidado con lo que deseas”.

Congresswoman Maxine Waters, an extraordinarily low IQ person, has become, together with Nancy Pelosi, the Face of the Democrat Party. She has just called for harm to supporters, of which there are many, of the Make America Great Again movement. Be careful what you wish for Max!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018