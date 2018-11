Trump cancela reunión con Putin en G20 por crisis con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este jueves, a través de su cuenta de Twitter, su decisión de anular su encuentro con su colega ruso, Vladimir Putin, prevista durante la cumbre del G20 en Argentina.

Trump atribuyó su decisión al hecho de que Rusia no ha devuelto los tres barcos militares ucranianos a Kiev, así como a los soldados ucranianos que mantiene retenidos tras el incidente del domingo pasado en el estrecho de Kerch -que une los mares Negro y de Azov.

Basándose en el hecho de que los barcos y los marineros no han sido devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes interesadas para cancelar mi reunión previamente programada… en Argentina con el Presidente Vladimir Putin.

Trump anuncia cancelación de encuentro con Putin. (@realDonaldTrump)

Poco antes, el mandatario estadounidense había dicho a periodistas en la Casa Blanca que la cumbre del G20, que se llevará a cabo este fin de semana en Argentina, sería un “muy buen momento” para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Probablemente me reuniré con el presidente Putin. No hemos cancelado esa reunión. Estaba pensando en eso, pero no lo hemos hecho. Creo que es un muy buen momento para tener la reunión”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, en medio de dudas sobre este encuentro por la tensión entre Moscú y Kiev.