Trump pone en duda calentamiento global tras anuncio de nevadas en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso hoy en duda, una vez más, la existencia del calentamiento global tras el anuncio de fuertes nevadas en Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS por sus siglas en inglés) emitió una alerta por las bajas temperaturas en lugares como Nueva York, además de tormentas este fin de semana en estados como Utah y Idaho.

En su cuenta de Twitter, Trump escribió: “La explosión de frío brutal y prologada podría batir todos los récords. ¿Qué pasó con el calentamiento global?”.

No es la primera vez que el presidente Trump dude en la existencia o consecuencias del calentamiento global en el planeta. El 28 de diciembre de 2017 ironizó sobre el tema después que una ola de frío extremo, hasta -40°C, azotara el norte de Estados Unidos.

En esa ocasión Trump escribió: “En el este, podría ser la víspera de Año Nuevo más fría registrada. Tal vez podríamos usar un poco del buen y viejo Calentamiento Global por el que nuestro país, pero no otros países, iba a pagar TRILLONES DE DÓLARES para protegerse. ¡Abríguense!”.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de diciembre de 2017