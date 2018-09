Trump intensifica su guerra pública contra Jeff Sessions

El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció hoy su ataque más directo contra su propio fiscal general, Jeff Sessions, al asegurar que carece de uno, pero evitó comentar si piensa despedirle.

No tengo un fiscal general. Es muy triste”, afirmó Trump en una entrevista en la Casa Blanca con el diario The Hill.

No es la primera vez que el mandatario critica a Sessions, que actúa como secretario de Justicia, pero sí la más contundente desde que éste decidiese inhibirse en la investigación de la presunta colaboración de Rusia con la campaña electoral de 2016 del ahora presidente.

Trump remarcó, no obstante, que no se trata solo de la investigación sobre la llamada trama rusa.

No estoy contento con la frontera. No estoy contento con numerosas cosas, no solo eso”, agregó sin ofrecer detalles.