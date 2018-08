Trump ataca al reportero del caso Watergate, Carl Bernstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó a Carl Bernstein, uno de los reporteros del caso Watergate contra el exmandatario republicano Richard Nixon, acusándolo de “inventar” historias.

Bernstein y Bob Woodward dirigieron el equipo del diario The Washington Post que investigó el robo de 1972 en el Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate, que provocó un escándalo que obligó a Nixon a dimitir en 1974.

“Sloppy @carlbernstein, un hombre que vive en el pasado y piensa como un tonto degenerado, inventando historia tras historia, se están riendo de él en todo el país”, tuiteó Trump.

CNN is being torn apart from within based on their being caught in a major lie and refusing to admit the mistake. Sloppy @carlbernstein, a man who lives in the past and thinks like a degenerate fool, making up story after story, is being laughed at all over the country! Fake News

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de agosto de 2018