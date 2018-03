Trump asegura que “muchos abogados” quieren representarlo en caso Rusiagate

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “muchos abogados” quieren asistirle en la investigación sobre la injerencia rusa durante las elecciones de 2016, en medio de especulaciones que apuntan a que el mandatario estaría teniendo dificultades para encontrar un nuevo letrado.

“Muchos abogados y bufetes de primer nivel me quieren asistir en el caso de Rusia. No crean a la narrativa de las Noticias Falsas que apunta a que es complicado encontrar un abogado que quiera asumir (este caso)”, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Many lawyers and top law firms want to represent me in the Russia case…don’t believe the Fake News narrative that it is hard to find a lawyer who wants to take this on. Fame & fortune will NEVER be turned down by a lawyer, though some are conflicted. Problem is that a new……

Estas afirmaciones llegan días después de que su abogado principal, John Dowd, renunciara a su cargo este jueves en la investigación del fiscal especial sobre la trama rusa.

El diario The Washington Post sugirió esta semana que Trump estaría teniendo dificultades para encontrar “abogados de primer nivel dispuestos a representarle en este caso”, y citaba a múltiples asesores del mandatario familiarizados con las negociaciones.

“La fama y la fortuna NUNCA serán rechazadas por un abogado, aunque algunos son conflictivos”, continuó Trump.

Según la información del medio citado, algunos bufetes de abogados han señalado que no quieren representar a un presidente “conflictivo e impopular”.

De todos modos, Trump indicó que el problema es que un nuevo abogado o bufete “tardará meses en ponerse al día”, lo cual, dijo, “es injusto para nuestro gran país”.

“El problema es que un nuevo abogado o bufete de abogados tardará meses en ponerse al día (ya que así pueden facturar más), lo cual es injusto para nuestro gran país, y estoy muy contento con mi equipo actual”, escribió Trump en su red social preferida.

….lawyer or law firm will take months to get up to speed (if for no other reason than they can bill more), which is unfair to our great country – and I am very happy with my existing team. Besides, there was NO COLLUSION with Russia, except by Crooked Hillary and the Dems!

