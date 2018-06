Trump asegura que criminales ‘usan’ a niños inmigrantes para entrar a EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que “algunos de los peores criminales” del mundo “usan” a niños inmigrantes para entrar en el país, al defender la controvertida política de separación de menores de sus familias tras cruzar ilegalmente la frontera.

Children are being used by some of the worst criminals on earth as a means to enter our country. Has anyone been looking at the Crime taking place south of the border. It is historic, with some countries the most dangerous places in the world. Not going to happen in the U.S.

