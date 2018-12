Trump asegura que nunca ordenó a su exabogado Cohen ‘quebrantar la ley’

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy jueves que “nunca” ordenó “quebrantar la ley” a su exabogado personal Michael Cohen, un día después de que un tribunal federal de Nueva York lo sentenciara a 3 años de cárcel.

Trump tuitea sobre Michael Cohen. (@realDonaldTrump)

Cohen se convirtió ayer en la primera persona del círculo cercano de Trump en ser condenada a prisión por una serie de cargos que incluyen asuntos vinculados a la investigación sobre la trama rusa, como el de mentir al Congreso sobre el proyecto del ahora mandatario de ubicar en Moscú una “Trump Tower”.

El exabogado de Trump se declaró culpable tanto en ese caso dirigido por el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, como en otro encabezado por fiscales de Nueva York, que le acusaban de evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales.

Cohen fue culpable de muchos cargos no relacionados conmigo, pero se declaró culpable de dos cargos de campaña que no eran criminales y de los cuales probablemente no era culpable, ni siquiera por la vía civil”, argumentó Trump.