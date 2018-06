Trump arremete de nuevo contra la OPEP, precios del petróleo van a la baja

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevos ataques el miércoles contra la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y criticó a la coalición por generar un alza desmedida de los precios del crudo.

En su cuenta de Twitter, el presidente Trump publicó de nuevo su opinión al respecto de las restricciones de la OPEP a la producción, las cuales han elevado los precios del crudo Brent, principal indicador internacional:

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!

El mensaje forma parte de una saga de consignas similares compartidas por el presidente estadounidense desde el mes de abril, cuando comenzó a presionar para que la organización elevara la producción puesto a que existían “cantidades récord de petróleo” en el mundo, considerando el alza de los precios como “artificiales”:

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018