Trump arremete contra la Fed por posible recesión económica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este miércoles contra la Reserva Federal (Fed) y llamó “despistado” a su titular, Jerome Powell, por una posible recesión económica.

“Nuestro problema es con la Fed. Subieron (los tipos de interés) demasiado y demasiado rápido. Ahora demasiado lento para bajarlos; otros países se lo están agradeciendo al despistado Jay Powell y la Fed”, criticó Trump en su cuenta de Twitter.

The Great Charles Payne @cvpayne correctly stated that Fed Chair Jay Powell made TWO enormous mistakes. 1. When he said “mid cycle adjustment.” 2. We’re data dependent. “He did not do the right thing.” I agree (to put it mildly!). @Varneyco

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019